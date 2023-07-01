Кримінал

Послуги організаторів незаконного перетину кордону зросли до €12 тисяч з ухилянта

1 Липня 2023 12:12
28
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сбу, ухилянти

Протягом тижня Служба безпеки нейтралізувала ще 3 схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

“Під час комплексних заходів у західних регіонах затримано 16 осіб, причетних до організації нелегальних «трафіків»”, – повідомляє СБУ.

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила до 12 тис. євро.

  • На Закарпатті:

знешкоджено злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. До складу групи ходило 12 осіб.

Вони підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки.

Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.

  • На Івано-Франківщині:

заблоковано ще один канал втечі ухилянтів за кордон. Його організували 4 мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.

  • У Тернопільській області:

викрито злочинну групу, учасники якої за гроші «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення.

Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, а окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.


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