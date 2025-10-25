        Політика

        Посланець Путіна пояснив, чому росіяни вдарили о дитсадочку в Харкові

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2025 20:55
        читать на русском →
        Удар російського безпілотника по дитячому садку в Харкові, 22 жовтня 2025 року / Фото ДСНС Харківщини
        Удар російського безпілотника по дитячому садку в Харкові, 22 жовтня 2025 року / Фото ДСНС Харківщини

        Представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв назвав «нещасними випадками» удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках.

        Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

        Так, Дмитрієв під час розмови заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».

        Реклама
        Реклама

        Однак журналіст нагадав Дмитрієву про останні влучання росіян по дитячих садках, згадавши, зокрема, про удар по дитсадку в Харкові 22 жовтня, а також додав, що твердження представника РФ є неправдою.

        На це Дмитрієв відповів: «Ну, звісно, Росія не націлюється на дитячі садки. Але трапляється багато нещасних випадків — будь-яка жертва є великою трагедією, і саме тому ми хочемо якнайшвидше завершити цей конфлікт».

        Окрім цього, він додав, що іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а начебто українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини