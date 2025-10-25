Посланець Путіна пояснив, чому росіяни вдарили о дитсадочку в Харкові

Представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв назвав «нещасними випадками» удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках.

Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

Так, Дмитрієв під час розмови заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».

Однак журналіст нагадав Дмитрієву про останні влучання росіян по дитячих садках, згадавши, зокрема, про удар по дитсадку в Харкові 22 жовтня, а також додав, що твердження представника РФ є неправдою.

На це Дмитрієв відповів: «Ну, звісно, Росія не націлюється на дитячі садки. Але трапляється багато нещасних випадків — будь-яка жертва є великою трагедією, і саме тому ми хочемо якнайшвидше завершити цей конфлікт».

Окрім цього, він додав, що іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а начебто українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі.