Посадовицю міськради Харкова підозрюють у незаконному збагаченні: її свекруха купила авто та квартиру за понад 1,6 млн грн

Заступницю директора одного з департаментів міськради Харкова підозрюють у заволодінні активами сумою понад 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

“Під час моніторингу способу життя встановили, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 мільйонів гривень, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, НАЗК встановила, що всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком”, — сказано у повідомленні.

За даними нацагентства, матеріали передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вирішити, чи звертатися до суду з позовом і стягнути ці активи до держбюджет.