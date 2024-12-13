Посадовець військової частини змушував підлеглих працювати у кіоску своєї дружини, – ДБР

Правоохоронці викрили заступника начальника підрозділу однієї з військових частин на Донеччині, який примушував підлеглих працювати на користь своєї родини та вимагав від них частину незаконно нарахованих бойових виплат.

Як повідомляє ДБР, з січня 2023 року четверо військових замість виконання службових обов’язків були різноробами в домогосподарстві свого командира, виконували будівельні роботи, а також працювали у кіоску, який належав його дружині.

Командир погрожував військовим відправити їх на передову у разі відмови виконувати його вказівки. При цьому підлеглі отримували щомісячне грошове забезпечення разом із додатковими виплатами за нібито виконання бойових завдань, але значну частину цих коштів змушені були віддавати своєму начальнику.

Загалом, за попередніми підрахунками, дії посадовця завдали державі збитків на понад 3 мільйони гривень.

Наразі ДБР розслідує цей випадок за статтею про перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Під час обшуків у будинку підозрюваного вилучили кошти, документи, чорнові записи та інші докази, що підтверджують його протиправну діяльність.