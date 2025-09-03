Посадовця ЗСУ підозрюють у продажі посад в тилу за 10 тисяч доларів

Нацполіція повідомила про підозру посадовцю ЗСУ, який за 10 тисяч доларів обіцяв організувати службу військовозобов’язаного у тилу та його подальше списання через медкомісію. Частину грошей він отримав готівкою та на банківську картку.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, діловод технічної частини Головного картографічного центру ЗСУ, який має статус адвоката, за гроші обіцяв вплинути на рішення посадових осіб РТЦК та СП і військової частини Київщини. Він гарантував працевлаштування військовозобов’язаного на тилову посаду з подальшим уникненням участі в бойових діях.

За 10 тисяч доларів, окрім тилової посади, зловмисник також обіцяв військовозобов’язаному проходження базової військової підготовки “на папері” з подальшою організацією процедури його майбутнього списання з військової служби через військово-лікарську комісію.

Слідчі задокументували щонайменше три факти отримання чоловіком коштів декількома траншами. Відтак частину грошей у сумі 3 000 доларів фігурант отримав особисто, а ще на понад 183 000 гривень — шляхом перерахування на його банківську картку.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, за результатами яких адвокату повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.