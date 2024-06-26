Кримінал

Посадовця “Укренерго” викрили на розкраданні при закупівлі бронежилетів
26 Червня 2024 17:20
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сбу
Правоохоронці проводять слідчі дії / Фото: СБУ

Правоохоронці викрили очільника департаменту НЕК “Укренерго”, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Для реалізації оборудки колишній посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, яка навіть не має дозвільних документів та ліцензій на виробництво військової амуніції. Крім цього, “підрядники” ніколи не займались виготовленням бронежилетів”, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, у цієї фірми експосадовець Укренерго придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Таким чином це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки та НАБУ колишньому чиновнику Укренерго повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.


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