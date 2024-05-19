Поруч із кордоном з Румунією з’явилося багато ведмедів

Попри закриття більшості гірських туристичних маршрутів, які пролягають вздовж держрубежу, прикордонники фіксують появу чималої кількості «туристів», які намагаються здолати вказані стежки, аби у якийсь момент відхилитися від маршруту і незаконно потрапити в Румунію.

Як повідомляє Держприкордонслужба, частіше за все це чоловіки, які вперше вирушають у високогір’я.

Оскільки ця категорія «туристів» окрім незаконного перетину кордону планують у подальшому жити за кордоном, вони беруть із собою велику кількість продуктів харчування, особистих речей, змінного одягу та взуття, а коли під час походу ноші стають занадто важкими – просто кидають їх у лісі.

“Залишена їжа стала причиною збільшення випадків появи диких звірів, зокрема ведмедів, які приходять на запах легкої здобичі. Так минулої доби прикордонний наряд знову помітив на залишках снігу сліди клишоногого та розкидані на місцевості речі”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наполегливо рекомендують утримуватися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, адже це може бути небезпечним для вашого життя.