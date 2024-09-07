Португалія закликає розпочати підготовку до включення України до ЄС

Португалія активно лобіює вступ України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок почав готуватися до її можливого включення, передає Bloomberg.

“Ми дуже зацікавлені в процесі розширення”, – заявив міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел в інтерв’ю в кулуарах Форуму Амброзетті, конференції, що проходить на березі озера Комо на півночі Італії.

«Ми повинні підготуватися до того, щоб прийняти Україну в ЄС, коли це стане можливим», – додав він. Цей процес «вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно».

Щорічна конференція приваблює видатних світових лідерів, серед яких цього року був і президент України Володимир Зеленський. Цьогорічна зустріч також відбувається після того, як Росія посилила свої атаки після вторгнення українських військ у Курську область.

«Вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу у війні», – сказав Ранджел, закликаючи до переговорів щодо мирного процесу. Раніше в цьому році він заявив, що Європейський Союз повинен залишатися відданим своїй політиці, згідно з якою будь-які переговори про припинення конфлікту повинні вестися під керівництвом уряду в Києві.

На тому ж заході Зеленський і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні домовилися працювати над проведенням конференції наступного року, присвяченої післявоєнній відбудові України, навіть попри те, що припинення вогню з Росією залишається недосяжним.