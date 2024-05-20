Суспільство

Попри зменшення дефіциту в енергосистемі ввечері будуть вимкнення світла

20 Травня 2024 12:27
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енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

Завдяки сприятливій погоді дефіцит в енергосистемі зменшився, однак виключення у вечірні й нічні години все ж будуть.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії є суттєвою. Через це сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діють графіки погодинних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключення застосовуватимуться, якщо споживання перевищуватиме доведені до обленерго ліміти.


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