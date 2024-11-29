Попри складну ситуацію з електроенергією, цілісність системи не порушена – Шмигаль

Ситуація в енергетиці України залишається контрольованою диспетчерами “Укренерго”, цілісність енергосистеми не порушена.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергетична система зберігає свою цілісність. Робота з ліквідації наслідків атаки триває безперервно. Енергетики, рятувальники, сапери працюють цілодобово. Аварійні відключення споживачів скасовані в усіх регіонах, але наразі діють графіки планових відключень», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна продовжує імпортувати електроенергію з європейських країн.

«Було ухвалено рішення, згідно з яким для бізнесу, який імпортує або самостійно виробляє 60% свого енергоспоживання, відключення не застосовуються», — нагадав прем’єр-міністр.

Шмигаль також наголосив, що міністр енергетики та керівник “Укренерго” щодня звітуватимуть перед громадянами, надаючи детальну інформацію про ситуацію та виконану роботу.