Суспільство

Попри складну ситуацію з електроенергією, цілісність системи не порушена – Шмигаль
29 Листопада 2024 15:29
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енергетика, Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет міністрів України

Ситуація в енергетиці України залишається контрольованою диспетчерами “Укренерго”, цілісність енергосистеми не порушена. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

«Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергетична система зберігає свою цілісність. Робота з ліквідації наслідків атаки триває безперервно. Енергетики, рятувальники, сапери працюють цілодобово. Аварійні відключення споживачів скасовані в усіх регіонах, але наразі діють графіки планових відключень», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна продовжує імпортувати електроенергію з європейських країн.

«Було ухвалено рішення, згідно з яким для бізнесу, який імпортує або самостійно виробляє 60% свого енергоспоживання, відключення не застосовуються», — нагадав прем’єр-міністр.

Шмигаль також наголосив, що міністр енергетики та керівник “Укренерго” щодня звітуватимуть перед громадянами, надаючи детальну інформацію про ситуацію та виконану роботу.


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