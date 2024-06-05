Попри складність, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах які воюють у районах активних бойових дій на Харківському та Купянському напрямках Східного фронту.

Про це Головком повідомив у Facebook.

“Противник продовжує проведення наступальних дій, зосереджуючи основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Окрім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів”, – повідомив Сирський.

Як зазначає генерал, на інших напрямках ворог проводить наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування наших військ та недопущення перекидання їх на інші ділянки.

“В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб”, – пояснює головком.

На Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху. У Вовчанську наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

наша головна задача на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій. Складна ситуація в районі Купʼянська. Противник намагається прорвати оборону наших військ з двох напрямків. Тривають жорсткі бої. Наше завдання зупинити ворога і примусити перейти його до оборони.

“Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону”, – додав генерал.

Як зазначає Сирський, попри всю складність ситуації, “у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе”.