Поп-зірка Тейлор Свіфт заручилася з футболістом Тревісом Келсі

Американська поп-зірка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі своїм бойфрендом — футболістом Тревісом Келсі. Наречений і наречена опублікували в Instagram фотографії, на яких вони обіймаються в квітковому саду, підписавши їх так: “Ваша вчителька англійської та ваш вчитель фізкультури одружуються”.

Менш ніж за добу пост зібрав 30 мільйонів лайків — і отримав шанси стати одним з найпопулярніших в історії Instagram.

Їхні заручини підірвали інтернет — і це не перебільшення. Найбільші західні ЗМІ надіслали своїм читачам push-повідомлення про те, що Тейлор Свіфт заручилася, а телеканал Fox заради цієї новини навіть перервав ефір про нараду Дональда Трампа з урядом.

Сам Трамп теж висловився: “Я вважаю, що він чудовий хлопець, а вона приголомшлива особистість, я бажаю їм великого щастя”. І це слова людини, яка рік тому прямо заявила: “Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ!”.