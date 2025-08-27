        Суспільство

        Поп-зірка Тейлор Свіфт заручилася з футболістом Тревісом Келсі

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 19:57
        Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / Фото: instagram/taylorswift
        Американська поп-зірка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі своїм бойфрендом — футболістом Тревісом Келсі. Наречений і наречена опублікували в Instagram фотографії, на яких вони обіймаються в квітковому саду, підписавши їх так: “Ваша вчителька англійської та ваш вчитель фізкультури одружуються”.

        Менш ніж за добу пост зібрав 30 мільйонів лайків — і отримав шанси стати одним з найпопулярніших в історії Instagram.

        Їхні заручини підірвали інтернет — і це не перебільшення. Найбільші західні ЗМІ надіслали своїм читачам push-повідомлення про те, що Тейлор Свіфт заручилася, а телеканал Fox заради цієї новини навіть перервав ефір про нараду Дональда Трампа з урядом.

        Сам Трамп теж висловився: “Я вважаю, що він чудовий хлопець, а вона приголомшлива особистість, я бажаю їм великого щастя”. І це слова людини, яка рік тому прямо заявила: “Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВІФТ!”.


