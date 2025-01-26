Понеділок принесе суху і вітряну погоду

У понеділок, 27 січня, по всій Україні встановиться суха, хоча й доволі вітряна погода, із відчутним потеплінням. У південних регіонах температура може піднятися до +13°C, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

“Отже, 27-го січня в Україні опадів не передбачається. А передбачається хоча й дещо вітряна (не такий вітер, звичайно, як на заході Європи, але все ж поривчастий) весняна погода”, – написала Діденко.

Упродовж дня температура повітря по країні коливатиметься в межах +5…+11°C, а на заході та півдні потепліє до +8…+13°C.

У Києві день пройде без опадів із рвучким південним вітром. Повітря прогріється до +7…+9°C.

За словами Діденко, завершення січня буде аномально теплим. У період 28–30 січня температура місцями досягатиме +12…+16°C, що більше нагадує квітень, а не середину зими. Найвищі показники прогнозуються у західних, південних і частково центральних регіонах.