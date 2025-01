Понад 50 людей загинули під час сильного землетрусу в Тибеті

В одному з високогірних районів Тибету на південному заході Китаю стався землетрус, щонайменше 53 жителі загинули, ще 62 постраждали, повідомляє агентство Сіньхуа.

«Повіт Дінгрі та його околиці зазнали дуже сильних поштовхів, багато будівель поблизу епіцентру обвалилися», – передав державний телеканал CCTV.

За даними Китайського центру сейсмологічних мереж (CENC), землетрус магнітудою 6,8 стався близько 9-ї ранку за місцевим часом у повіті Дінгрі на території Тибетського автономного району, поруч із кордоном із Непалом.

Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 7,1. Глибина епіцентру – близько 10 кілометрів. Поштовхи також відчувалися в столиці Непалу Катманду.

🚨#TIBET: Here is footage from CCTV showing the destruction from the powerful earthquake in Dingri County, Shigatse City in Tibet. There are dozens of fatalities.pic.twitter.com/dB9duqcne0