Понад 131 тисяча окупантів, ЗРК та склад: нові втрати ворога

Збройні сили за останню добу знищили ще 700 російських окупантів, два танки та два засоби ППО.
Як повідомляють у Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
- артилерійських систем – 2226 (+6) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
- спецтехніки ‒ 203 (+0).
Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.