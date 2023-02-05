Понад 131 тисяча окупантів, ЗРК та склад: нові втрати ворога

Збройні сили за останню добу знищили ще 700 російських окупантів, два танки та два засоби ППО.

Як повідомляють у Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3220 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,

артилерійських систем – 2226 (+6) од,

РСЗВ – 460 (+0) од,

засобів ППО ‒ 227 (+2) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,

спецтехніки ‒ 203 (+0).

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.