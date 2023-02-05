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Понад 131 тисяча окупантів, ЗРК та склад: нові втрати ворога

5 Лютого 2023 12:21
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втрати ворога

Збройні сили за останню добу знищили ще 700 російських окупантів, два танки та два засоби ППО.

Як повідомляють у Генштабі, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2226 (+6) од,
  • РСЗВ – 460 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
  • спецтехніки ‒ 203 (+0).

Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.


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