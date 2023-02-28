Понад 120 тис. жителів Євпаторії залишилися без води

В окупованому Криму почала пропадати вода. У Євпаторії вона зникла через велику аварію на водоводі. У місті закриті школи та дитячі садки, повідомила призначена Росією “влада”. 120 тисяч мешканців залишилися без води.

Повідомляється, що аварія сталася по сусідству з Євпаторією – у селі Прибережному.

Водночас вода пропала і в Красноперекопську, який розташований при в’їзді до Криму з материка і знаходиться приблизно за 90 кілометрів від Євпаторії. Повідомляється про аварію на магістральному водоводі.