Суспільство

Понад 120 тис. жителів Євпаторії залишилися без води

28 Лютого 2023 08:25
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крим

В окупованому Криму почала пропадати вода. У Євпаторії вона зникла через велику аварію на водоводі. У місті закриті школи та дитячі садки, повідомила призначена Росією “влада”. 120 тисяч мешканців залишилися без води.

Повідомляється, що аварія сталася по сусідству з Євпаторією – у селі Прибережному.

Водночас вода пропала і в Красноперекопську, який розташований при в’їзді до Криму з материка і знаходиться приблизно за 90 кілометрів від Євпаторії. Повідомляється про аварію на магістральному водоводі.


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