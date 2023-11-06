Економіка

Понад 100 британських компаній зізналися в порушенні санкцій проти Росії

6 Листопада 2023 16:34
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санкції, росія

Станом на 17 травня 127 британських компаній добровільно повідомили уряду Великої Британії про порушення санкцій щодо Росії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на відповідь Мінфіну Великої Британії. 

Видання зазначає, що для компаній, які визнали порушення і співпрацюють зі слідством, британська влада знижує штрафи. 

Співрозмовник Financial Times, близький до управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI), заявив, що відомство не намагається “невиправдано” карати компанії за помилки і бере до уваги різні пом’якшувальні фактори.

За порушення британських санкцій компанії може загрожувати попередження, штраф або кримінальне переслідування.


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