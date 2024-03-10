Померла Світлана Моргунова, культова дикторка радянського ТБ

Диктор Центрального телебачення СРСР Світлана Моргунова померла у віці 84 років, повідомив “Интерфаксу” її племінник Ілля Свиридов.

Він не став уточнювати точну причину смерті, нагадавши про похилий вік Моргунової і те, як сильно її надломила смерть сина Максима у 2020 році.

За словами Свиридова, похорон може відбутися на Троєкуровському цвинтарі в Москві, але поки точної інформації щодо цього немає.

Моргунова працювала дикторкою Центрального телебачення з 1961 року, вела випуски “Голубого огонька” разом з актором Валентином Смирнитським, а також музичної програми “Утренняя почта”.