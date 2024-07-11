Померла акторка Шеллі Дюваль, яка зіграла у фільмі Кубрика “Сяйво”

Американська акторка Шеллі Дюваль померла у віці 75 років, повідомив виданню The Hollywood Reporter її партнер, режисер Ден Гілрой.

За його словами, артистка померла уві сні 11 липня у своєму будинку в місті Бланко, штат Техас, від ускладнень, викликаних діабетом.

Шеллі Дюваль здобула популярність завдяки режисерові Роберту Олтмену, у якого вона знялася в семи картинах, зокрема “Маккейб і місіс Міллер” (1971), “Злодії як ми” (1974), “Нешвілл” (1975), “Три жінки” (1977). За останню Дюваль була удостоєна призу за найкращу жіночу роль на Каннському фестивалі і висунута на премію BAFTA. 1977 року Дюваль зіграла у фільмі Вуді Аллена “Енні Голл”, удостоєному “Оскара”.

Знаковою роботою Дюваль стала роль Венді Торренс у фільмі жахів Стенлі Кубрика “Сяйво” за романом Стівена Кінга.