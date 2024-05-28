Помер журналіст та засновник “Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко

На 64 році життя помер засновник й голова інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко.

Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, Мартиненко помер у Києві.

Причина та інші деталі поки не розголошуються.

Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету. У 90-их роках працював кореспондентом, редактором відділу газети “Орієнтир Діп”, головним редактором агентства “Харків-новини” та президентом агентства “Інтерфакс-Україна”.

Був заступником глави (1991 рік) та консультантом (2001 рік) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998-2001 роки). Вже від 2003-го був генеральним директором “Інтерфакс-Україна”.

Окрім того, журналіст у 2001 році обійняв посаду секретаря Ради з питань інформаційної політики при президентові України й за кілька років став членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.