Помер засновник групи Eagles Ренді Мейснер

Засновник групи Eagles Ренді Мейснер помер у віці 77 років, оголосив його гурт.

Як передає Sky News, басист помер від ускладнень хронічної обструктивної хвороби легень у ніч на середу в Лос-Анджелесі, йдеться в заяві Eagles.

Ренді був «невід’ємною частиною» Eagles і «зіграв важливу роль у першому успіху групи. «Його вокальний діапазон був приголомшливим, як видно з його фірмової балади Take It to the Limit», — йдеться у повідомленні групи.

Мейснер на початку 1970-х приєднався до Дона Фелдера, Дона Хенлі, Гленна Фрея та Берні Лідона, щоб сформувати одну з найпопулярніших груп в історії.

Ренді Мейснер залишив групу у 1976 році, випустивши альбом Hotel California, найвідоміший альбом Eagles.

Музикант пережив численні страждання в останні роки та особисту трагедію в 2016 році, коли його дружина Лана Рей Мейснер випадково застрелилася.