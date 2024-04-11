Помер відомий спортсмен та актор О. Джей Сімпсон

У віці 76 років помер колишній американський спортсмен і актор О. Джей Сімпсон. Про це повідомляє The Guardian.

У заяві йдеться, що Сімпсон помер від онкологічного захворювання.

“Він був оточений дітьми та онуками. У цей важкий період його сім’я просить поважати недоторканність приватного життя”, – цитує видання заяву.

З початку 1970-х О Джей Сімпсон грав у Національній футбольній лізі в клубах “Баффало Біллс” і “Сан-Франциско Форті Найнерс”. Він був одним із найуспішніших спортсменів на своїй позиції раннінбека. На рахунку Сімпсона безліч рекордів НФЛ, його визнавали найціннішим гравцем року, найкращим гравцем у нападі й отримував безліч інших персональних нагород. Після завершення спортивної кар’єри він став коментувати матчі з американського футболу і зніматися в кіно.

У середині 1990-х років Сімпсона звинувачували у вбивстві своєї колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рона Голдмана. Присяжні визнали його невинним, але докази вказували, що саме він скоїв убивство. Пізніше його зобов’язали виплатити 33,5 мільйона доларів родичам загиблих, які подали до нього цивільний позов. Процес над Сімпсоном став одним із найвідоміших і найобговорюваніших судів в історії США. Сам спортсмен наполягав на своїй невинуватості.

Пізніше О. Джей Сімпсона кілька разів заарештовували за дрібні злочини. У 2008 році Сімпсона засудили до тюремного терміну за збройне пограбування. У 2017 році він вийшов із в’язниці.