Суспільство

Помер син останнього короля Італії

3 Лютого 2024 15:07
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італія
Віктор Еммануїл Савойський (у центрі) / Фото Corriere della Sera

Син останнього короля Італії Умберто II Віктор Еммануїл Савойський помер у суботу в Швейцарії на 87-му році життя, пише Corriere della Sera.

“О 7:05 ранку 3 лютого 2024 року його королівська високість Віктор Еммануїл, герцог Савойський, принц Неаполітанський помер у Женеві в оточенні членів його сім’ї”, – цитує газета текст заяви Савойського дому.

Віктор Еммануїл народився 12 лютого 1937 року в Неаполі. Його батько, король Умберто II обіймав престол із 9 травня до 12 червня 1946 року. У червні 1946 року італійці на референдумі проголосували за скасування монархії і проголосили республіку. У країні ухвалили закон, згідно з яким усі члени Савойської династії чоловічої статі були зобов’язані назавжди покинути територію Італії. Цей закон скасували лише через багато десятиліть.

Після смерті Умберто II його син став главою Савойської династії. У 2000-х роках Віктор Еммануїл разом із сином зробив невдалу спробу відсудити в Італії 260 млн євро в якості компенсації за конфісковане майно його сім’ї.

Corriere della Sera зазначає, що Віктор Еммануїл у минулому запевняв, що не шкодує про те, що так і не став королем Італії. “Ні, я про це не шкодую. Мій єдиний жаль – це те, що я виріс за межами Італії”, – заявив він в одному з інтерв’ю.


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