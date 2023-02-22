Суспільство

Помер командир 1-го батальйону полку “Азов” Олег Мудрак

22 Лютого 2023 20:49
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Помер командир 1-го батальйону полку “Азов”, майор Олег Мудрак, котрий шість місяців провів у російському полоні після захисту “Азовсталі”.

Про це повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі.

Точної причини смерті він не назвав, однак у мережі пишуть, що Олег Мудрак помер від зупинки серця.

Наприкінці серпня фото Мудрака, що сильно схуднув у полоні, облетіли інтернет.

А наприкінці вересня минулого року Мудрака серед інших українських військовослужбовців було звільнено з полону.


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