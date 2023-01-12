Суспільство

Помер колишній гендиректор Харківського авіазаводу Павло Науменко

12 Січня 2023 16:49
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авіапром

Пішов з життя колишній гендиректор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Павло Науменко. Йому було 57 років.

Про смерть Павла Науменка повідомила 11 січня пресслужба ХДАВП.

«З сумом повідомляємо, що на 58-му році життя раптово помер колишній генеральний директор ХДАВП Павло Науменко», — йдеться у повідомленні.

Науменко прийшов на Харківській авіаційний завод у 1988 році, одразу після вишу. Починав майстром в агрегатно-складальному цеху — у часи, коли запускали в серійне виробництво літак Ан-72.

У липні 2002-го — очолив підприємство. На посаді гендиректора працював до травня 2007-го.


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