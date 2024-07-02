Помер казахський опозиціонер, на якого скоїли замах в Києві 

Айдоса Садиков, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, помер вночі 2 липня.

Про це повідомила дружина журналіста Наталя Садикова у Facebook.

“Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій обожнюваний чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів”.

За її словами, тринадцять днів Айдос Садиков боровся за життя в реанімації, але дива не сталося. “Його смерть на совісті Токаєва (президента Казахстану – ред.)”, – зазначила вона.