На 94 році життя, помер поет Дмитро Павличко. Про це учора повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
“Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника”.
Дмитро Павличко – автор тексту найвідомішої української пісні “Два кольори”, перекладач світових сонетів, поет-трибун Незалежності.
За президентства Віктора Януковича Дмитро Павличко палко захищав закон про українську мову, закликав до акцій непокори проти влади Януковича-Азарова. А Петра Порошенка підтримував на виборах у 2019-му навіть віршами.
У 2004-му, в одному із сонетів збірки “Покаянні псалми” Дмитро Павличко написав рядки, що стали, вочевидь, його особистою молитвою за Україну і не втратили для нього актуальності і через багато років після їх створення.
Благослови, мій Боже, Україну,
З’єднай водно всі київські церкви,
Завмерлу нашу мову оживи,
Козацьку славу підніми із тліну.
Я смерть свою молитвою зустріну,
Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,
Але не дай, щоб служники Москви
Знов обернули край мій на руїну!