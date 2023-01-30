Суспільство

Помер Дмитро Павличко

30 Січня 2023 07:53
22

На 94 році життя, помер поет Дмитро Павличко. Про це учора повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

“Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника”.

Дмитро Павличко – автор тексту найвідомішої української пісні “Два кольори”, перекладач світових сонетів, поет-трибун Незалежності.

За президентства Віктора Януковича Дмитро Павличко палко захищав закон про українську мову, закликав до акцій непокори проти влади Януковича-Азарова. А Петра Порошенка підтримував на виборах у 2019-му навіть віршами.

У 2004-му, в одному із сонетів збірки “Покаянні псалми” Дмитро Павличко написав рядки, що стали, вочевидь, його особистою молитвою за Україну і не втратили для нього актуальності і через багато років після їх створення.

Благослови, мій Боже, Україну,
З’єднай водно всі київські церкви,
Завмерлу нашу мову оживи,
Козацьку славу підніми із тліну.
Я смерть свою молитвою зустріну,
Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,
Але не дай, щоб служники Москви
Знов обернули край мій на руїну!


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2023 07:28
66

Рятівники ліквідували пожежу будинку, в який влучила російська ракета, о четвертій ранку
30 Січня 2023 08:13
16

За добу вбито 490 окупантів
30 Січня 2023 07:18
33

ISW: Затримки постачання західної зброї не дозволяють Україні вести контрнаступ
30 Січня 2023 07:07
29

Орки наступають на чотирьох напрямках – Генштаб
30 Січня 2023 06:56
67

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у центрі Харкова одна людина загинула
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки