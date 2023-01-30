На 94 році життя, помер поет Дмитро Павличко. Про це учора повідомив у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

“Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника”.

Дмитро Павличко – автор тексту найвідомішої української пісні “Два кольори”, перекладач світових сонетів, поет-трибун Незалежності.

За президентства Віктора Януковича Дмитро Павличко палко захищав закон про українську мову, закликав до акцій непокори проти влади Януковича-Азарова. А Петра Порошенка підтримував на виборах у 2019-му навіть віршами.

У 2004-му, в одному із сонетів збірки “Покаянні псалми” Дмитро Павличко написав рядки, що стали, вочевидь, його особистою молитвою за Україну і не втратили для нього актуальності і через багато років після їх створення.

Благослови, мій Боже, Україну,

З’єднай водно всі київські церкви,

Завмерлу нашу мову оживи,

Козацьку славу підніми із тліну.

Я смерть свою молитвою зустріну,

Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,

Але не дай, щоб служники Москви

Знов обернули край мій на руїну!