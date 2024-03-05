Поляки пропускатимуть вантажівки в бік України раз на 12 годин

Польські фермери через ПП Шегині вирішили пропускати в бік України по 12 автівок раз на 12 годин.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

«Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. З п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску „Шегині“. Цієї ночі, за інформацією від польських колег, надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. В бік Польщі ситуація незмінна», — повідомив речник.

Він зауважив, що також польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску Ягодин.

Станом на ранок 5 березня на цих 6 напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 2350 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець та Ягодин. Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.