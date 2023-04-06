Поляки посилюють перевірку української агропродукції

Речник польського уряду Пьотр Мюллер поінформував, що прем’єр-міністр доручив провести додаткові перевірки агропродовольчої продукції, яка надходить до Польщі з України. Як сказав посадовець на прес-конференції, надходять повідомлення про те, що ці товари не відповідають належним стандартам, передає Польське Радіо.

«Просто буде збільшено кількість перевірок на кордоні – це по-перше. По-друге, там, де відбувається отримання товарів, наприклад, заявлених для певного виду використання, перевірятимуть, чи дійсно ці товари використовуються для окреслених цілей. Санітарні норми для окремих товарів часто залежать від того, для чого ці товари будуть використовуватися: чи буде ці товари споживати людина, чи тварини, чи, можливо, вони будуть використовуватися для інших цілей. Ми хочемо, щоби це чітко перевірялося. І ці перевірки будуть посилені, коли йдеться про питання призначення продукції», – пояснив Пьотр Мюллер, наголошуючи на тому, що збільшиться лише кількість перевірок, адже самі перевірки відбуваються постійно.