Польський уряд домовився з фермерами про заборону транзиту деякої української агропродукції

Польський уряд та фермери підписали угоду про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

Як повідомляє “Польське радіо”, переговори тривали кілька годин і завершились підписанням угоди.

Документ, що потрапив до “Польського радіо”, підписали представники протестуючих фермерів, а також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак.

Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію з 1 квітня цього року.

Обидві сторони в підписаному документі також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також підкреслюють, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

Представники фермерів в угоді декларують підтримку урядом своєї країни змін до “Зеленої угоди”. Йдеться насамперед про заміну обов’язкового перелогу на добровільну екосхему та спрощення інших правил для фермерів.