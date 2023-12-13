Політика

Польські страйкарі подали нову заявку на протест

13 Грудня 2023 12:30
читать на русском →
кордон, польща

Польські протестувальники знову можуть заблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною. Повторний страйк можуть розпочати вже 18 грудня.

Про це повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш в етері «Суспільне. Спротив».

За її словами, організатор страйку вже подав заявку на проведення повторної акції протесту. Тепер на неї має відреагувати місцева влада.

«Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі», — сказала речниця митниці.

Вона також додала, що станом на сьогодні, 13 грудня, розблокований пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» працює не на повну потужність. За її словами, оскільки це наразі єдиний пункт пропуску, де зняли блокаду, то багато водіїв їдуть саме туди, щоб потрапити в Україну.

Зараз з польського боку на перетин кордон очікують приблизно 700 ваговозів. За добу на митниці оформили в’їзд в Україну для 450 вантажівок, а на виїзд — для 300.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2023 14:21

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $1,8 млрд
13 Грудня 2023 13:22

Туск склав присягу прем’єра Польщі
13 Грудня 2023 11:52

Сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету “Київстар”
13 Грудня 2023 10:32

Зеленський прилетів у Норвегію з неанонсованим візитом
13 Грудня 2023 10:10

Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки