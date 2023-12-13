Польські страйкарі подали нову заявку на протест

Польські протестувальники знову можуть заблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною. Повторний страйк можуть розпочати вже 18 грудня.

Про це повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш в етері «Суспільне. Спротив».

За її словами, організатор страйку вже подав заявку на проведення повторної акції протесту. Тепер на неї має відреагувати місцева влада.

«Крім того, у страйкарів залишається право оскаржити у суді попереднє рішення про скасування протесту. Можемо ці ризики оцінювати всяко, але працюємо далі», — сказала речниця митниці.

Вона також додала, що станом на сьогодні, 13 грудня, розблокований пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» працює не на повну потужність. За її словами, оскільки це наразі єдиний пункт пропуску, де зняли блокаду, то багато водіїв їдуть саме туди, щоб потрапити в Україну.

Зараз з польського боку на перетин кордон очікують приблизно 700 ваговозів. За добу на митниці оформили в’їзд в Україну для 450 вантажівок, а на виїзд — для 300.