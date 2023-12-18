Політика

Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт “Дорогуськ – Ягодин”

18 Грудня 2023 15:56
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кордон, польща

Польські перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску “Дорогуськ – Ягодин”.

“Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща”, – повідомили в ДПСУ.

Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

“Окрім цього, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Просимо громадян та перевізників врахувати цю інформацію”, – додалим прикордоники.


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