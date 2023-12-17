Політика

Польські перевізники у понеділок знов почнуть блокувати КПП “Дорогуськ-Ягодин”

17 Грудня 2023 20:05
читать на русском →
вантажні перевезення, кордон

Група польських перевізників, яка через суд добилася права продовжити блокаду КПП “Дорогуськ-Ягодин”, планує відновити її з другої половини дня у понеділок, пише ЄП з посиланням на RMF24.

Перевізники збираються відновити блокаду кордону у Дорогуську з 14-00 понеділка, 18 грудня.

Зараз черга на виїзд з польського боку сягала 70 км, аж до містечка П’яски у Свідницькому повіті. Час очікування на перетин кордону – близько 100 годин.

Нагадаємо, минулого понеділка очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2023 19:25

ГУР підтвердив ведення бойових дій на Білгородщині
17 Грудня 2023 20:46

ЗМІ: У кабінеті Залужного виявили “жучок”
17 Грудня 2023 20:29

Україна має тримати чисельність ЗСУ на рівні 1,1 млн, – вважає Буданов
17 Грудня 2023 18:55

Генштаб: Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення
17 Грудня 2023 18:25

FT: G7 активізувала переговори щодо конфіскації заморожених російських активів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки