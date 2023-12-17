Польські перевізники у понеділок знов почнуть блокувати КПП “Дорогуськ-Ягодин”

Група польських перевізників, яка через суд добилася права продовжити блокаду КПП “Дорогуськ-Ягодин”, планує відновити її з другої половини дня у понеділок, пише ЄП з посиланням на RMF24.

Перевізники збираються відновити блокаду кордону у Дорогуську з 14-00 понеділка, 18 грудня.

Зараз черга на виїзд з польського боку сягала 70 км, аж до містечка П’яски у Свідницькому повіті. Час очікування на перетин кордону – близько 100 годин.

Нагадаємо, минулого понеділка очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову.