Польські фермери планують розблокувати рух на ПП “Краківець” до 13 березня

Прикордонники з Польщі передали інформацію про те, що польські фермери нібито вирішили тимчасово припинити блокування руху в напрямку пункту пропуску “Краківець” до 13 березня. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише LIGA.

“Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску “Краківець”, — будемо бачити”, — наголосив Демченко.

Він зазначив, що на ранок 9 березня – 2300 вантажівок перебувають в чергах на кордоні за всіма напрямками, де польські фермери ускладнюють проїзд. Найскладніша ситуація, за даними Демченка, навпроти пункту пропуску “Ягодин” та “Шегині”.

“Фактично там фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі”, — розповів він.

Речник Держприкордонної служби зауважив, що за 8 березня, вʼїхати вантажівки змогли лише у бік України:

через “Ягодин”: близько 70;

через “Шегин”: близько 20.

Демченко додав, що на кордоні не блокують інші види транспорту, зокрема легкові автівки – в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.