Суспільство

Польська залізниця запустить додаткові рейси до України

14 Травня 2023 17:56
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укрзалізниця, польща

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

Вони стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому. А також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу «Варшава-Всходня» планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом). Зверніть увагу: з Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці.


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