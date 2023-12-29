Польська поліція не виявила слідів падіння ракети поблизу Вожучина

Польська поліція під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту не виявила жодного повітряного об’єкта, який міг упасти у цьому районі, і завершила пошукові роботи.

Про це повідомила речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська.

“Ми не підтверджуємо інформаційних повідомлень про нібито падіння ракети в районі населеного пункту Вожучин. Тож ми завершуємо свою роботу з пошуку об’єкта”, — сказала вона.

Павловська зазначила, що поліція спільно з військовою жандармерією вела пошуки у трьох повітах: Замойському, Томашівському і Грубешівському. Однак пошуки й опитування місцевого населення не дали жодних результатів: люди нічого не чули і не бачили.