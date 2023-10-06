Політика

Польщу не влаштовує рішення України “поставити на паузу” скарги у СОТ

6 Жовтня 2023 10:44
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польща

Польща вважає недостатнім рішення України “поставити на паузу” процес у СОТ у зв’язку із зерновою суперечкою.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF FM.

“Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йде мова про скасування зернового ембарго”, – сказав Мюллер.

Заступник міністра економіки і український торговий представник Тарас Качка заявив у четвер, що Україна “поставила на паузу” свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі. 

Качка підкреслив, що триває робота над “практичним вирішенням” торговельної суперечки.


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