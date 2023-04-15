Польща заборонила імпорт українського зерна та іншої продукції АПК

Польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.

Відповідне розпорядження опублікував міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.

“Згідно з директивним рішенням Ради міністрів, я щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України”, – написав Буда в Twitter, опублікувавши документ.

Лідер керівної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський під час суботнього з’їзду оголосив про введення заборони на імпорт зерна та десятків інших видів продуктів харчування з України до Польщі. “Від зерна до медової продукції”, – зазначив він.

Ця заборона поки що буде дійсна до 30 червня. Після цього її, можливо, продовжать.

Голова Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський у понеділок, 17 квітня, проведе зустріч з польским колегою Робертом Телусом.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Він прокоментував заяву міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Роберта Телуса про плани України і Польщі підписати угоду про транзит українського зерна до третіх країн.

Міністр висловив сподівання, шо “новини сьогоднішні, пов’язані з рішенням польської сторони, які прийняті ними зранку, не вплинуть на те, що в понеділок ми по цьому питанню, а саме — в першу чергу по транзиту, домовимося”.