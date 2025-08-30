Польща видворила 15 громадян України

У Польщі примусово видворили 15 громадян України. Їх доправили до кордону та передали українській стороні, повідомляє RMF24 з посиланням на польську прикордонну служба.

За інформацією відомства, ці особи становили загрозу для безпеки та громадського порядку. Вони неодноразово притягалися до відповідальності за крадіжки, розбій, підробку документів, зберігання наркотиків, керування транспортом у нетверезому стані, а також за організацію незаконного перетину кордону.

У одному з випадків українець перебував у переліку осіб, чий подальший перебіг у Польщі визнано небажаним.

Підставою для прийняття рішення стало законодавство про іноземців, зокрема стаття, що передбачає видворення у випадках, коли перебування загрожує безпеці чи обороноздатності країни.

Видвореним громадянам заборонили в’їзд до Польщі строком від 5 до 10 років.