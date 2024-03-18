Політика

Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів, щоб підтримати Україну

18 Березня 2024 18:56
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німеччина, україна, польща
Борис Пісторіус та Косіняк-Камиш / Reuters

На спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Косіняк-Камиш заявив, що дві країни беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Wprost.

Відомо, що 26 березня Польща та Німеччина активізують у Варшаві бронетанкову коаліцію для підтримки України. 

“З липня наші бойові групи, 2 500 польських солдатів і 2 500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса”, – розповів очільник оборонного відомства Польщі.

“Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій”, – додав Косіняк-Камиш.


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