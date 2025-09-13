        Політика

        Польща Румунія та Естонія ввели обмеження через загрозу дронів

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 19:41
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

        Аеропорт у Любліні призупинив роботу через загрозу атаки російських дронів, закрито повітряну зону до 19:00 за київським часом.

        Польща підняла авіацію та привела у готовність наземні системи ППО у відповідь на загрозу, до заходів долучилися союзники з НАТО.

        Реклама
        Реклама

        Близько 19:15 повітряна тривога була оголошена на cході Польщі.

        Між тим, Естонія ввела тимчасову заборону на польоти вздовж усього східного кордону, щоб ретельніше стежити за повітряним простором у зв’язку з активністю російських військ і українських дронів у Ленінградській області.

        Військові заявляють, що поки зарано говорити про те, як довго діятимуть обмеження.
        Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсінкі-Тарту.

        Протягом останньої години для жителів Північної Румунії поблизу кордону з Україною були видані накази про надання сховищ на місці, що попереджають про можливість вторгнення російських безпілотників-камікадзе.

        Надвечір 13 вересня Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала попередження для північної частини повіту Тулча “про ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору”.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини