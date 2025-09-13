Польща Румунія та Естонія ввели обмеження через загрозу дронів

Аеропорт у Любліні призупинив роботу через загрозу атаки російських дронів, закрито повітряну зону до 19:00 за київським часом.

Польща підняла авіацію та привела у готовність наземні системи ППО у відповідь на загрозу, до заходів долучилися союзники з НАТО.

Близько 19:15 повітряна тривога була оголошена на cході Польщі.

Між тим, Естонія ввела тимчасову заборону на польоти вздовж усього східного кордону, щоб ретельніше стежити за повітряним простором у зв’язку з активністю російських військ і українських дронів у Ленінградській області.

Військові заявляють, що поки зарано говорити про те, як довго діятимуть обмеження.

Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсінкі-Тарту.

Протягом останньої години для жителів Північної Румунії поблизу кордону з Україною були видані накази про надання сховищ на місці, що попереджають про можливість вторгнення російських безпілотників-камікадзе.

Надвечір 13 вересня Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії надіслала попередження для північної частини повіту Тулча “про ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору”.