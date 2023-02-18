Політика

Польща розглядає можливість передачі Україні своїх МіГ-29

18 Лютого 2023 10:08
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польща, літаки

Польща розгляне питання передачі Україні літаків МіГ-29, які є на озброєнні польської армії, а у випадку формування широкої авіаційної коаліції Польща, безумовно, приєднається до неї.

Про це в інтерв’ю кореспондентові Укрінформу розповів президент Польщі Анджей Дуда.

Як зазначив польський лідер, якщо без емоцій подивитися на питання надання Україні літаків F-16, то підготовка пілота, який обслуговуватиме літак F-16, є “довготривалим процесом”.

“Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання, щодо цього немає жодних сумнівів”, – підкреслив Дуда.

Натомість, якщо Києву надаватимуться літаки МіГ-29 чи, наприклад, літаки Су, то українські пілоти “готові літати на них практично відразу”.

“Насправді вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО має літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання”, – наголосив президент РП.

За його словами, у питанні надання Польщею Україні винищувачів F-16 є “проблема”, оскільки їх у Польщі “просто замало, беручи до уваги масштаби і загальний потенціал країни”. Зараз у Польщі очікують на літаки F-35 і FA-50, закуплені, відповідно, у США та Південній Кореї.

“Для нас це складний момент, адже ми самі очікуємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми маємо обговорити з нашими союзниками”, – резюмував президент Польщі.


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