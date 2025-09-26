Польща продовжила легальний статус українських біженців до березня 2026 року, але посилила правила отримання допомоги

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України, який продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року.

Про це повідомила Польська агенція преси (PAP).

Водночас документ посилює умови доступу до соціальних виплат. Зокрема, право на отримання допомоги, включно з програмою дитячих виплат «800+», буде пов’язане з працевлаштуванням батьків або навчанням дітей у польських школах. Винятки передбачені лише для осіб з інвалідністю та деяких інших категорій.

Як наголосив керівник канцелярії президента Збігнєв Богуцький, новий закон «усуває зловживання» і покликаний припинити ситуації, коли українці, які не працюють у Польщі, отримували розширений пакет пільг. Йдеться, зокрема, про відшкодування витрат на ліки, стоматологічні послуги чи медичні програми, які відтепер будуть недоступні для непрацевлаштованих іноземців.

Богуцький заявив, що це останній закон у нинішній «спеціальній формулі допомоги», який підписав президент. У майбутньому українців планують розглядати на рівних із іншими іноземцями, які перебувають у Польщі.