Політика

Польща планує відновити роботу посольства в КНДР
15 Листопада 2024 20:17
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кндр, польща, посол
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило про плани відновити роботу свого посольства в Північній Кореї, яке було закрите в 2020 році через суворі коронавірусні обмеження.

Про це повідомило польське МЗС у п’ятницю, 15 листопада.

Інформацію про відновлення роботи диппредставництва обговорила польська делегація, яка перебуває у Пхеньяні з 11 по 16 листопада.

“Наразі посольство Польщі в Пхеньяні працює в тимчасовому приміщенні та з обмеженим персоналом, на чолі з кар’єрним дипломатом, який виконує обов’язки тимчасового повіреного в справах”, — повідомили в міністерстві.

Посольство було евакуйоване в грудні 2020 року, коли влада Північної Кореї через пандемію COVID-19 закрила державний кордон, що унеможливило його нормальну роботу.

Зараз єдиною західною країною, яка має працююче посольство в Північній Кореї, є Швеція, яка відновила діяльність свого представництва у вересні.


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