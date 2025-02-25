Польща надасть Україні 46-й пакет військової допомоги на 200 млн євро

Польща готує 46-й пакет військової допомоги для України вартістю 200 млн євро. Про це повідомляє РАР.

Як зазначив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Варшава залишається одним із лідерів у підтримці Києва. Він підкреслив, що країна також продовжить допомагати Україні, зокрема шляхом підготовки військових.

“З 80-90 тисяч українських солдатів, яких навчали країни ЄС, Польща підготувала близько третини – 28 тисяч. Ми готові продовжувати тренування на нашій території”, – заявив міністр.

За його словами, Польща першою передавала Україні танки, важку техніку та боєприпаси, коли інші країни лише обговорювали можливість надання допомоги.

“Якщо порівнювати рівень нашої допомоги з ВВП країни, ми знаходимося серед світових лідерів за підтримкою України”, – зазначив Косіняк-Камиш.

Наразі невідомо, що саме буде включено до цього пакету.