Польща купує шість батарей Patriot

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт на постачання шести батарей Patriot на додаток до двох існуючих, повідомили польські ЗМІ.

“Йдеться про придбання 6 батарей Patriot – на додаток до двох, придбаних на першому етапі програми розгортання ППО Wisla, разом з відповідним обладнанням, включаючи радари LTAMDS з круговим оглядом 360 градусів і запасом ракет PAC-3 MSE. В одну батарею входить 8 пускових установок Patriot”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “згодом з урядом США буде укладено контракти на компоненти системи бойового управління IBCS”.

Як підкреслив в інтерв’ю польським ЗМІ президент Land Warfare & Air Defence, бізнес-напрямку виробника Patriot Raytheon Missiles & Defense Том Лаліберті, радари LTAMDS – “спостерігають за простором у діапазоні 360 градусів, що дозволяє ще краще захиститися від таких загроз, як крилаті ракети, балістичні ракети, літаки та дрони». Він додав, що моніторинг при цьому відбувається “на значно більших відстанях та висотах” порівняно з попередніми радарами Patriot.

Повідомляється, що підписаний контракт супроводжується компенсаційними контрактами, які передбачають створення у Польщі сервісних, ремонтних та виробничих потужностей для підтримки програми Wisla. Зокрема, у Польщі буде розгорнуто виробництво радарів LTAMDS – після передачі країні відповідних технологій Raytheon.