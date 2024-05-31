Польща готує новий оборонний пакет для Україні

Польща працює над новим 45-м пакетом військової допомоги для України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Reuters.

Сікорський зазначив, що немає жодних обмежень щодо використання зброї, яку Польща постачає Україні.

Міністр також заявив, що буде безпечніше навчати українських військових у Польщі, а не надсилати власні війська в Україну.

“Польща розглянула український запит щодо підготовки, але ми дійшли висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати український підрозділ у Польщі… і що це було б ефективнішим способом допомоги Україні”, — сказав він.