Економіка

Польща готова передавати Україні електроенергію, вироблену на вугільних ТЕС, – Туск
8 Липня 2024 19:00
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електроенергія, польща
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: ОП

Польща розробляє план, що дозволить передавати Україні електроенергію, отриману за рахунок спалювання польського вугілля.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві сказав голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск, передає Укрінформ.

“На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України”, – розповів прем’єр Польщі.

За його словами, “загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму”.


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