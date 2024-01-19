Кримінал

Полковника ЗСУ та керівника львівської компанії підозрюють у розкраданні бюджетних грошей – СБУ

19 Січня 2024 15:04
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Працівники Служби безпеки України затримали підозрюваних у розкраданні бюджетних грошей, призначених для Сил оборони. За даними відомства, йдеться про полковника ЗСУ та керівника львівської компанії.

Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області.

“У результаті комплексних заходів у Києві “на гарячому” затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника — гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів”, — мовиться у повідомленні.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про постачання оборонних товарів для ЗСУ.

Працівники СБУ затримали обох фігурантів під час передачі першого “траншу” — 14,6 тисячі доларів.

“При цьому сума запланованої угоди підприємця зі Збройними силами становила 36 мільйонів гривень”, — додали в СБУ.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові. Вилучено:

  • комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію з доказами злочинної схеми;
  • майже 10 мільйонів готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 10 млн грн кожному.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.


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