Полк “Скала” вибив окупантів із Котлиного: деталі бою

Підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скала» звільнили селище Котлине, що за 10 кілометрів від Покровська. Відео боїв опубліковане на офіційній сторінці підрозділу.

Як проходила зачистка

Ворог намагався закріпитися в селищі, залучивши три бригади – 130-ту, 15-ту та 1-шу слов’янську. Це дозволило росіянам просунутися на 6 кілометрів від траси Покровськ – Дніпро, яка є стратегічно важливою для Сил оборони України. Однак утримати позиції окупанти не змогли.

Бої велися вдень і вночі із застосуванням бронетехніки, зокрема танків та безпілотників. Українські штурмовики заходили в населений пункт, зачищали будинки та окопи противника. Висадка підрозділів із бойових машин піхоти Bradley та бронетранспортерів М113 дозволяла швидко перекидати особовий склад і підтримувати його вогнем.

Російські війська намагалися контратакувати, однак після короткого бою були знищені. Частина окупантів спробувала втекти, але по них відпрацювали FPV-дрони.

Поточна ситуація

Селище залишається зоною активних бойових дій. Російські війська продовжують спроби штурму, намагаючись створити загрозу оточення.

Відбиття Котлиного дозволило українським силам частково покращити ситуацію з використанням траси Покровськ – Дніпро, яка відіграє важливу роль у підтримці оборони на цьому напрямку.